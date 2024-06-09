На Одещині викрили двох іноземців, які переправляли українця за кордон (відео)

Двох громадян Молдови затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону, які намагалися переправити до своєї країни 19-річного українця.

Маючи оперативну інформацію про рух невідомих в бік державного кордону, в небо здійнялася «пташка» оператора безпілотника. Почувши характерний звук дрона, провідник та «клієнт» сховались під кущем, але це їм не допомогло через мобільність дій охоронців державного кордону.

Як з’ясувалося, матір українця після успішного трансферу її сина до Молдови мала б переказати 1,5 тисячі доларів США ділку з сусідньої країни. Останній приїхав зі своїм товаришем – водієм, роль якого полягала не тільки у підвезенні організатора в Україну та у зворотному напрямку, а й у підвезені «клієнта» до кордону.

Наразі відносно чоловіків складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч.2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Стосовно двох іноземців направлено повідомлення до Національної поліції про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

ДПСУ