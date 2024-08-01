На Охтирщині чоловіка судитимуть за крадіжку та підпал квартири

Слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 52-річного чоловіка, який скоїв крадіжку грошових коштів та бажаючи приховати сліди злочину підпалив квартиру.

У ході досудового розслідування, правоохоронці встановили, що зловмисник через ревнощі проник до квартири своєї колишньої дружини та викрав звідти грошові кошти в сумі більше 10 000 доларів. Після чого бажаючи приховати факт крадіжки, використовуючи принесену із собою рідину для розпалювання багаття та запальничку, підпалив речі в місці, де зберігались гроші. При цьому бажаючи інсценувати самозаймання квартири, попередньо в цьому ж місці поклав електричний подовжувач під речі. Здійснивши підпал зловмисник покинув місце злочину.

Однак, правоохоронці вже через декілька годин встановили його місце перебування та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Судом в подальшому обрано останньому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

На даний час слідчі завершили досудове розслідування. Тепер чоловік постане перед судом за ч. 4 ст. 185 (крадіжка вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області