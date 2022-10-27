На Охтирщині судитимуть чоловіка, який обікрав лікарню

Слідчі Охтирського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно 35-річного чоловіка, який викрав метал з приміщення лікарні.

Встановлено, що наприкінці червня зловмисник навідався до амбулаторії, що була зруйнована внаслідок бомбардувань та викрав звідти металеві вироби, а саме труби, решітки, котли, батареї, ванни тощо. Все це він перевозив до свого будинку за допомогою візка.

Однак збути товар чоловік не встиг. Його діяльність задокументували співробітники поліції та вилучили все викрадене.

Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування кримінального провадження та скерували обвинувальний акт до суду.

Тепер правопорушник згідно ч. 4 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України постане перед судом. За вчинене йому може загрожувати позбавлення волі на строк до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Сумської області