На Олевщині затримали підозрюваного у замаху на вбивство

Удень 26 грудня до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про ушпиталення з пораненнями жителя селища Новоозерянки. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (Олевськ) Коростенського райуправління.

Поліцейські попередньо встановили, що близько 13:00 в одній з квартир стався конфлікт між 33-річним господарем та 53-річним знайомим, який перебував в оселі. У результаті молодший, який перебував у нетверезому стані, завдав ножем понад десяток ударів старшому. Поранений зміг вийти на вулицю, де його й виявили випадкові перехожі та викликали «швидку».

Лікарі діагностували у нього колоті рани тулуба та два проникаючих поранення з пошкодженням внутрішніх органів. Чоловіка прооперували.

Поліцейські затримали причетного чоловіка у процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Судом фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до чинного законодавства йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Житомирської області