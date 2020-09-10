На подвір’ї будинку на Луганщині стався вибух

Вчора, 9 вересня, вранці, до Новоайдарського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї будинку по вул. Широка с. Побєда стався вибух, внаслідок якого загорілася господарча споруда.

Негайно на місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи на чолі з керівництвом відділу, фахівці вибухотехніки та співробітники ДСНС.

Проведеними невідкладними слідчо-оперативними діями було встановлено, що у господарчій споруді вибухнула граната РГН.

Внаслідок вибуху 65-річний господар отримав осколкові поранення різного ступеня тяжкості та був госпіталізований до місцевої лікарні. Господарча споруда згоріла вщент.

Попередньо поліцейськими встановлено, що чоловік намагався покінчити життя самогубством шляхом підриву гранати.

З місця події вилучені речові докази, а також ще одна граната «Ф-1».

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 15, ст. 115 КК України та ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Проводиться перевірка щодо встановлення причини, яка призвела до спроби самогубства та з’ясування обставин про те, звідки у господаря з’явились вибухонепезпечні предмети.

Відділ комунікації поліції Луганської поліції