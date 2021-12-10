На Полтавщині троє покидьків катували жінку

У селі Мар`янівна Великобагачанського району троє чоловіків били, катували, обливали водою та закопували живцем 58-річну жінку.

Про це стало відомо з реєстру судових рішень Миргородського міськрайонного суду.

Відповідно до даних, вказаних у документі, 28 березня 2020 року двоє чоловіків, які звинувачували постраждалу у викраденні їхньої німецької вівчарки — побачили жінку на вулиці села і вирішили помститися їй за крадіжку тварини.

Чоловіки, разом із товаришем взяли дерев’яну палицю та балончик зі сльозогінним газом та вирушили до помешкання жінки.

Приблизно о 20.00 троє чоловіків зайшли до будинку потерпілої — бризнули їй в очі газом із балончика, а потім почали бити обличчям об стіл. Далі — у дію пішла дерев’яна палиця, яка нагадувала биту.

Жінці вдалося вирватися й втекти до сусідньої кімнати. Там вона заховалася під ліжко. Однак переслідувачі витягли її за волосся та облили водою, сказавши, що то бензин і її збираються підпалити.

Опісля потерпілу головою занурювали до каструлі з водою, аж поки вона не почала задихатися. На цьому страждання жінки не закінчилися — чоловіки змусили вийти її на вулиці й прямувати на кладовище.

Так, за наказом своїх катів вона викопала собі яму. Чоловіки змусили залізти її в яму, яку потім засипали землею. Коли на кладовищі стало тихо — жінка вилізла із «могили». Але за сто метрів її очікували ті ж чоловіки, які продовжували завдавати удари палицею, ногами та кулаками.

Уже після того, як побачили, що потерпіла не реагує на їхні дії — залишили її.

Наступного дня жінка прокинулася у себе вдома. Там її знайшла сестра з родиною, які й викликали швидку допомогу та поліцію.

Однак у суді обвинувачені свою вину не визнали. Один з них сказав, що пішов до потерпілої з’ясувати, для чого вона одного разу, коли була у чужому помешканні, видавала себе за його матір. Додав, що ніхто її не бив та жодних предметів, якими б можна завдати тілесні ушкодження, у них не було.

З усім тим, спираючись на докази, суд визначив, що троє чоловіків вчинили катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання нанесення побоїв, мучення з метою покарати потерпілу за дії, у скоєнні яких вони її підозрювали.

Відтак, Миргородський міськрайонний суд призначив вісім, шість і п’ять років позбавлення волі трьом чоловікам відповідно. // Полтавська хвиля