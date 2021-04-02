На Полтавщині викрили підприємця в ухиленні від сплати податків на ₴9 млн.

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Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури в рамках протидії кримінальним правопорушенням у сфері зовнішньоекономічної діяльності, викрили суб’єкта господарської діяльності в ухиленні від сплати податків.

Встановлено, що фізична особа-підприємець за сприяння інших осіб, налагодила схему ухилення від сплати податків, шляхом реалізації одягу, взуття і текстильних виробів за готівку, без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.
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Вказаний товар імпортувався із Китаю та Туреччини по заниженій митній вартості із залученням служб доставки, а також придбавався на промисловому ринку «7-й кілометр» у м. Одесі та у низки вітчизняних виробників.
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Подальша реалізація здійснювалася через власну мережу з понад 30 магазинів роздрібної торгівлі, які розташовані на території Полтавської, Сумської та Київської областей, а також через інтернет-магазини.
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Крім цього, підприємець перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, по бухгалтерському та податковому обліках не відображав дійсні об’єми продажів.
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З метою уникнення фінансового контролю зі сторони банківських та контролюючих органів, організатор домовився про оформлення фізичними особами – підприємцями членів своєї родини і найманих працівників. В результаті такої діяльності, правопорушник занизивши дійсні об’єми отриманих доходів, які були вище встановленого обсягу, не перейшов на загальну систему оподаткування, як наслідок ухилився від сплати податків на суму понад 9 млн. грн.
На підставі ухвал суду, у Полтавській області проведено ряд обшуків встановлених місць проживання учасників протиправної діяльності, ведення фінансово-господарської діяльності, офісних і складських приміщень та їх автотранспорту.
В результаті обшуків виявлено і вилучено документи фінансово-господарської і податкової звітності ФОПів, чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність, необліковані готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 8 млн грн., вогнепальна зброя та набої до неї без дозвільних документів.
Вилучені документи та інші речі приєднані до матеріалів кримінального провадження, вирішується питання про накладення арешту.
На даний час проводяться подальші слідчі дії, вживаються заходи, спрямовані на відшкодування завданих державі збитків.
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