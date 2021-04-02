На Полтавщині викрили підприємця в ухиленні від сплати податків на ₴9 млн.

Крім цього, підприємець перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, по бухгалтерському та податковому обліках не відображав дійсні об’єми продажів.

З метою уникнення фінансового контролю зі сторони банківських та контролюючих органів, організатор домовився про оформлення фізичними особами – підприємцями членів своєї родини і найманих працівників. В результаті такої діяльності, правопорушник занизивши дійсні об’єми отриманих доходів, які були вище встановленого обсягу, не перейшов на загальну систему оподаткування, як наслідок ухилився від сплати податків на суму понад 9 млн. грн.

На підставі ухвал суду, у Полтавській області проведено ряд обшуків встановлених місць проживання учасників протиправної діяльності, ведення фінансово-господарської діяльності, офісних і складських приміщень та їх автотранспорту.

В результаті обшуків виявлено і вилучено документи фінансово-господарської і податкової звітності ФОПів, чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність, необліковані готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 8 млн грн., вогнепальна зброя та набої до неї без дозвільних документів.

Вилучені документи та інші речі приєднані до матеріалів кримінального провадження, вирішується питання про накладення арешту.