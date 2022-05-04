На Полтавщині встановлюють причетність криміналітету до поширення злочинного впливу в регіоні

Про це повідомили у Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Учора, 3 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області спільно зі слідчими обласного управління поліції, спецпризначенцями батальйону поліції особливого призначення провели 13 обшуків у представників криміналітету регіону.

За попередньою інформацією, деякі із них мають суттєві зв’язки з представниками злочинного світу рф, у тому числі «ворами в законі». Крім того, ці особи можуть бути причетні до організації та діяльності угруповань, які можуть впливати на криміногенну ситуацію в регіоні.

Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями їх мешкання. Виявили та вилучили автомати, пістолети, набої, мачете, наркотичні засоби, мобільні телефони, електронні носії інформації, а також чорнові записи.

Крім того, «кримінального авторитета» — громадянина Вірменії – примусово видворено за межі України. Він уже був засуджений за скоєння тяжкого злочину на території України й під час відбування покарання отримав від лідерів злочинного світу певний статус – «смотрящий» за виправною установою Полтавщини. Йому було заборонено відвідувати Україну упродовж трьох років.

Поліцейські продовжують проводити системні заходи з протидії оргзлочинності, відпрацювання криміналітету та осіб, через яких ворог може дестабілізувати ситуацію як в окремому регіону, так і в країні в цілому.

Національна поліція України