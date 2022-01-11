На Полтавщині затримали чоловіка, який напав на поліцейського

У місті Кременчук 10-го січня місцевий мешканець напав на поліцейського, який прибув на виклик про правопорушення у складі групи реагування поліції охорони. Фігурант раптово наніс удар в обличчя працівникові поліції. Нападник затриманий. Триває слідство.

Андрій Власенко, т.в.о. начальника Кременчуцького районного управління поліції, повідомив: «Нападником виявився 43-річний мешканець Кременчука. Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії».

Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення вини чоловікові загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Кременчуцького районного управління поліції)