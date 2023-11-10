На Полтавщині депутат погрожував вбивством журналістці

Погроза була адресована журналістці інтернет-видання «Полтавська хвиля» Анастасії Мацько, під час її законної професійної діяльності. У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється 47-річний депутат та заступник голови Подільської районної ради.

Посадовець висловив погрозу в присутності свідків на позачерговій 27-й сесії Полтавської міської ради, яка відбулася 29 березня.

Під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, слідчим відділом Полтавського райуправління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 345-1 (Погроза вбивством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності) КК України. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Полтавщини