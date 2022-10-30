На Полтавщині мешканця Миргородського району підозрюють в убивстві односельця

На початку жовтня у селищі Ромодан Миргородського району на подвір’ї домогосподарства місцеві жителі виявили тіло 43-річного власника з ножовими пораненнями. Про це односельці повідомили до поліції. Незабаром, після проведення невідкладних оперативних заходів та слідчих дій, правоохоронці встановили особу, підозрювану у вчиненні злочину.

Як повідомив Максим Бодак, заступник начальника Миргородського райвідділу поліції, у процесі оперативно-розшукових заходів оперативники встановили, що у господаря виник конфлікт з приятелем під час спільного дозвілля. У розпалі сварки 38-річний чоловік спричинив потерпілому кілька ножових поранень та зник з місця події. Встановлено, що власник господарства помер на місці від крововтрати.

Сергій Рекун, тимчасовий виконувач обов’язків начальника обласної поліції зазначив: «Слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві. За клопотанням слідчих, погодженим з Миргородською окружною прокуратурою, 11 жовтня суд узяв підозрюваного під варту».

У кримінальному провадженні, відкритому за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, триває комплекс необхідних слідчих дій.

Санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Миргородського райвідділу поліції)