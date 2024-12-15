На Полтавщині підлітки побили хлопця і виставили відео в соцмережі

У місті Горішні Плавні, що на Полтавщині, група підлітків побила свого однолітка.

Постраждалий потрапив до лікарні, а справу розслідують правоохоронці. Про це повідомила поліція Полтавщини.

Зазначається, що до поліції звернулася місцева мешканка. Вона заявила, що група осіб завдала тілесних ушкоджень її неповнолітньому синові. Подія відбулася у підвалі житлового будинку.

Процес знущання неповнолітні зняли на відео і опублікували ролик у соцмережах. На ньому видно, як хлопця оточила група підлітків, які по черзі б’ють його по обличчю.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили причетних – ними виявилися місцеві неповнолітні хлопці і дівчата. Водночас потерпілий перебуває на лікуванні, кажуть правоохоронці.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. // Главком