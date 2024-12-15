На Полтавщині підлітки побили хлопця і виставили відео в соцмережі
У місті Горішні Плавні, що на Полтавщині, група підлітків побила свого однолітка.
Постраждалий потрапив до лікарні, а справу розслідують правоохоронці. Про це повідомила поліція Полтавщини.
Процес знущання неповнолітні зняли на відео і опублікували ролик у соцмережах. На ньому видно, як хлопця оточила група підлітків, які по черзі б’ють його по обличчю.
Працівники слідчо-оперативної групи встановили причетних – ними виявилися місцеві неповнолітні хлопці і дівчата. Водночас потерпілий перебуває на лікуванні, кажуть правоохоронці.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. // ГлавкомTweet