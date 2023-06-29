На Полтавщині посадовець вимагав і отримав 2000 доларів за розміщення МАФ

Слідчі Слідчого управління поліції Полтавщини, за оперативного супроводу регіонального Управління СБУ, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України начальника одного з відділів виконкому Лохвицької міської ради.

Про це повідомив начальник обласного управління поліції Євген Рогачов.

Він додав: «Встановлено, що 35-річний чиновник вимагав та отримав 2000 доларів США від суб’єкта господарювання за сприяння у видачі документів, що дають право на розміщення на приватній земельній ділянці тимчасової споруди малої архітектурної форми. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу».

У кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління обласної поліції)