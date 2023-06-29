На Полтавщині посадовець вимагав і отримав 2000 доларів за розміщення МАФ

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Слідчі Слідчого управління поліції Полтавщини, за оперативного супроводу регіонального Управління СБУ, під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України начальника одного з відділів виконкому Лохвицької міської ради.

Про це повідомив начальник обласного управління поліції Євген Рогачов.

на полтавщині правоохоронці викрили посадовця у вимаганні та отриманні хабаря

Він додав: «Встановлено, що 35-річний чиновник вимагав та отримав 2000 доларів США від суб’єкта господарювання за сприяння у видачі документів, що дають право на розміщення на приватній земельній ділянці тимчасової споруди малої архітектурної форми. Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу».

на полтавщині правоохоронці викрили посадовця у вимаганні та отриманні хабаря

У кримінальному провадженні, відкритому за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини
(За матеріалами Слідчого управління обласної поліції)

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