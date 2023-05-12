На Полтавщині внаслідок обвалу будівлі загинули чоловік та жінка

До відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини 11 травня, близько 10:00, надійшло повідомлення від медичних працівників, що у Кременчуці, на території колишнього підприємства по вулиці Заводській, внаслідок обвалу будівлі загинуло дві людини. Поліція негайно виїхала на місце та з’ясовує обставини події.

Прибувши на виклик працівники слідчо-оперативної групи поліції попередньо встановили, що загиблими є місцеві мешканці – 36-річний чоловік та 42-річна жінка. Також відомо, що чоловік та жінка ймовірно потрапили під обвал стіни під час розбирання цегли в приміщенні. Від отриманих травм вони обоє померли.

Наразі на місці події працює поліція та рятувальники. Обставини загибелі людей з’ясовують слідчі, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції в Полтавській області

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)