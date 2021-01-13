На Прикарпатье 4-летнего ребенка жестоко избил собутыльник мамаши

Сейчас пострадавший находится в больнице

В Ивано-Франковской области мужчина избил четырехлетнего мальчика. В результате у ребенка страшные гематомы и сотрясение мозга.

Об этом сообщают новости «Сегодня».

Как выяснили журналисты, мать взяла ребенка к своему знакомому, где выпивала почти два дня. На второй день 59-летнему Иосифу что-то не понравилось, и он бросился на малыша с кулаками. Мать еле оттянула ребенка, она же и вызвала полицию. Мальчика сразу отвезли в больницу.

«Маленький ребенок, представляете, лицо синее, глаза залиты кровью. Думаю, что это либо предметом каким-то били, и то многократно, или кто-то здоровый кулаками», – сказал врач Олег Матияш.

Сейчас Юрчику намного лучше, в больнице с ним находится мать. Однако с журналистами не общается.

В сельсовете Заднестрянского об Ирине мало что знают, женщина – не здешняя, а вышла замуж за местного жителя.

«Он (муж матери. – Ред.) любил баловаться наркотиками, выпивал, человек неблагополучный», – сказал староста села Богдан Мазурик.

Так же говорят и о мужчине, который избил мальчика. Соседи сказали, что «он алкоголик, неадекватный и агрессивный». С ним уже и судились.

За содеянное нападавший отделается штрафом, общественными или исправительными работами. На мать Юры тоже составили админпротокол.