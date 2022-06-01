На Прикарпатті арештували інтернет-агітаторку, яка публікувала антиукраїнські дописи та виправдовувала агресію РФ

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури місцевій жительці повідомлено про підозру у виготовленні та поширенні матеріалів з виправданням збройної агресії росії проти України та представленням її як внутрішнього конфлікту українців (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, зловмисниця публікувала дописи у соціальних мережах, у яких визнавала правомірною російську агресію та возвеличувала рф як «супер озброєну ядерну».

Вона звинувачувала українців у тому, що вони себе довели до війни ігноруванням політики «русофобії, ксенофобії і відвертого фашизму» та видавала її за громадянський конфлікт.

Щодо підозрюваної застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Івано-Франківській області.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 436-2 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Івано-Франківська обласна прокуратура