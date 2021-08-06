На Прикарпатті державний виконавець незаконно знімав арешт із майна боржників

Івано-Франківська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо державного виконавця одного із районних відділів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області.

Встановлено, що державний виконавець несанкціоновано змінив відомості в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна щодо боржника у виконавчому провадженні, фактично виключивши його з реєстру.

Як з’ясувала прокуратура, службовець змінив прізвище боржника, на майно якого був накладений арешт, чим унеможливив виконання рішення суду.

В подальшому держвиконавець повторно несанкціоновано вносив дані до системи виконавчих проваджень для арешту іншого рухомого майна.

Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 362 КК України, а саме у несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має право доступу до неї.

Пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури