На Прикарпатті директор лісгоспу збив дитину і залишив помирати

Під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора лісгоспу за порушення правил безпеки дорожнього руху зі смертельними наслідками та залишенням у небезпеці (ч.2 ст. 286 , ч. 3 ст. 135 КК України).



Дорожньо-транспортну пригоду, у якій загинула 9-річна дитина, посадовець вчинив ввечері 20.01.2022 року.



За даними слідства, він, керуючи службовим автомобілем Renault Duster, у с. Лоєва Надвірнянського району виїхав за межі проїзної частини дороги праворуч та вчинив наїзд на дівчинку, яка йшла узбіччям з матір’ю та братом.

Після ДТП він покинув місце пригоди, не вживши жодних заходів для надання допомоги.

Від отриманих травм дитина померла через кілька годин у лікарні.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Територіального управління ДБР Львова.

Івано-Франківська обласна прокуратура