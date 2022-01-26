На Прикарпатті повідомили про підозру посадовцю оборонного ДП, якого затримали на хабарі

Посадову особу викрито під час отримання 105 тисяч гривень неправомірної вигоди за відчуження майна. За даним фактом триває досудове розслідування.

Слідчими ГУНП в Івано-Франківській області спільно з оперативними працівниками УСР України в Івано-Франківській області та УСБУ в області, під процесуальним керівництвом Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері затримано посадовця одного з державних підприємств за отримання неправомірної вигоди. У межах кримінального провадження поліцейські встановили, що посадовець вимагав та отримав у підприємця неправомірну вигоду в сумі 105 000 гривень за вирішення питання про реалізацію обладнання підприємства всупереч установленій законодавством процедурі.

25 січня 2022 року головного інженера одного з державних підприємств Івано-Франківська затримано за одержання неправомірної вигоди, вказані кошти працівники поліції вилучили. Кримінальне провадження за даним фактом зареєстровано за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з її вимаганням).

Правоохоронці проводять першочергові невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів. Наразі посадовцю повідомлено про підозру та невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Якщо провину посадовця доведуть в суді, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини