На Прикарпатті жінку викрили в інтернет-шахрайствах

Аферистка створила в одній із соціальних мережах сторінку, де пропонувала товар, якого не мала у наявності. Від клієнтів отримувала повну або часткову передплату, а потім зникала. Слідчі повідомили їй підозру, триває досудове розслідування.

Правопорушення викрили працівники відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції. Процесуальне керівництво за цим фактом здійснює Окружна прокуратура міста Івано-Франківська.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 26-річна жінка, мешканка одного із селищ Івано-Франківської області, зловживала довірою громадян України під приводом продажу товару (одягу, взуття) та заволодівала грошима людей. Для цього підозрювана створила сторінку в соціальній мережі з метою власного збагачення, але шляхом обману. Жінка, зловживаючи довірою близько 50-тьох покупців, заволоділа їхніми коштами в сумі майже 100 тисяч гривень. Клієнти переказували гроші на банківські картки, що належали зловмисниці та її близьким родичам.

Мешканці Івано-Франківської області повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Поліція Івано-Франківщини наголошує, купуючи речі в інтернеті, будьте обережними, аби не натрапити на шахраїв. Не поспішайте сплачувати чи надсилати повну передплату за вимогою продавця. Користуйтесь послугою накладеного платежу.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини