На Прикарпатті злочинне угрупування незаконно перевозило людей через кордон під виглядом турфірми

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжрегіональної групи, яка займалася незаконним переправленням українців та іноземців до країн ЄС. Учасники угруповання також забезпечували легалізацію мігрантів у Євросоюзі.

Оперативники спецслужби встановили, що до групи входили мешканці Івано-Франківської та Львівської областей. Вони працювали під виглядом туристичної фірми і рекламували послуги з легального працевлаштування за кордоном.

Зацікавленим клієнтам ділки на підставі підроблених документів виготовляли паспорти громадян кількох країн ЄС. З отриманими документами замовники могли безперешкодно пересуватись у єврозоні. За свої послуги зловмисники встановили «прейскурант» від 1,5 до 4-х тисяч євро з кожного нелегала відповідно до складності «проблеми».

До ділків, зокрема, зверталися українці, яким суд встановив тимчасову заборону на виїзд за кордон через наявність кредитних боргів або з інших причин. Вирішення такого «питання» фігуранти оцінювали в 2,5 тисячі євро. За попередніми даними слідства, протягом місяця зловмисники брали в «роботу» до десяти пакетів підроблених документів.

Оперативники СБУ затримали трьох учасників групи у пункті пропуску «Шегині-Медика» під час спроби переправити чергового нелегала. У ході обшуку в одному з автомобілів зловмисників вилучили оплату за незаконні послуги.

Організатора злочинної групи затримали в передмісті Івано-Франківська у власному помешканні.

Наразі згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано двох фігурантів – організатора і виконавця. Їм повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

У межах кримінального провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України триває збір доказів щодо інших співучасників, встановлення всіх обставин справи та вивчення інших епізодів протиправної діяльності фігурантів.

Документування протиправної діяльності проводиться Управлінням СБУ в Івано-Франківській області спільно з обласним слідчим управлінням ГУ НП за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Управління Служби безпеки України

в Івано-Франківській області