На Прикарпатті арештувано групу торговців вогнепальною зброєю та боєприпасами

За процесуального керівництва Косівської окружної прокуратури повідомлено про підозру групі осіб за фактом придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї ( ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, троє прикарпатців придбали не зареєстровану нарізну вогнепальну зброю та боєприпаси для подальшого продажу на “чорному ринку”.

В ході розслідування встановлено, що з березня 2023 року вони збули арсенал старої зброї. Підозрюваним вдалось реалізувати гладкоствольний пістолет зразка 1930 року, гвинтівку системи Мосіна, нарізну малокаліберну гвинтівку ТОЗ -8, револьвер системи Сміта-Вессона зразка 1880 року, пістолет-кулемет системи Шпагіна зразка 1941 року, пістолет Браунінг.



В ході обшуків у них вилучено чотири гладкоствольні рушниці, нарізний карабін, стартовий пістолет, ножі, патрони та порох, рослини і насіння коноплі, а також наркотичний засіб – канабіс.

Вилучене направлено на експертизу.

За клопотанням органів досудового розслідування суд обрав зловмисникам запобіжний захід – тримання під вартою. Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура