На Прикарпатті жінка вбила батька сокирою

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 31-річної мешканки Городенківської територіальної громади за фактом умисного вбивства (ч.1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, в червні 2022 року жінка у стані алкогольного сп’яніння розпочала сварку із своїм 53-річним батьком. Під час конфлікту вона взяла сокиру та почала наносити нею удари батьку в тулуб та голову.

Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Івано-Франківська обласна прокуратура