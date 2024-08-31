На Прилуччині затримали підозрюваного у вбивстві односельця сокирою

Співробітники Прилуцького районного відділу поліції розшукали та затримали чоловіка, який під час сварки завдав сусідові ударів сокирою, від яких потерпілий помер. Зловмисника помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Інформація про виявлення тіла чоловіка надійшла до поліції ввечері 30 серпня. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Прилуцького райвідділу поліції та оперативники кримінальної поліції.

Під час огляду місця події за участі судово-медичного експерта було встановлено, що тілесні ушкодження 67-річного чоловіка вказували на кримінальний характер події.

В результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що конфлікт між потерпілим та його сусідом виник під час спільного відпочинку. В ході конфлікту зловмисник завдав чоловіку декілька ударів сокирою по голові.

Співробітники кримінальної поліції встановили та розшукали зловмисника. Ним виявивсь 41-річний мешканець Срібнянської громади.

З місця події поліція вилучила знаряддя злочину – сокиру та інші речові докази.

Підозрюваного затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчий поліції під процесуальним керівництво Прилуцької окружної прокуратури розпочав провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

ГУ Національної поліції в Чернігівській області