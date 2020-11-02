На Рахівщині чоловік зарубав свого родича сокирою

Вчора, 1 листопада, о 22:33, на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що між двома мешканцями смт.Ясіня відбувається бійка. За вказаною адресою одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

Як виявилося, на основі неприязних відносин між двома родичами, а саме 43-річним та 36-річним чоловіками, виникла бійка. Під час сутички старший із чоловіків наніс сокирою кілька ударів молодшому. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

43-річного жителя смт. Ясіня затримали в порядку статті 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні злочину.

Вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.

Розслідування, розпочате в рамках кримінального провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство), триває, інформує Відділ комунікації поліції Закарпатської області. // Голос Карпат