На Рахівщині поліцейські затримали торговця амфетаміном

У місті Рахів поліція затримала наркодилера. Затримання відбулося на перехресті вулиць Миру – Буркут вчора, 23 вересня.

У ході проведення оперативних заходів, поліцейські Рахівщини встановили, що молодий житель райцентру торгує забороненими речовинами. 22-річного жителя Рахова впіймали під час продажу ним психотропної речовини клієнтові. З покупцем дилер попередньо домовився про зустріч та зумовив вартість товару.

Торговця поліція затримала безпосередньо під час збуту забороненого товару. У злочинця, окрім амфетаміну, вилучили також згортки з марихуаною та гроші, здобуті ним в результаті злочинної діяльності.

За даним фактом слідчі Рахівського відділення поліції продовжують досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтею 307 Кримінального кодексу України, тобто збут наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів.

Стосовно самого ж дилера наразі вирішується питання про затримання його у порядку статті 208 КПК України та поміщення чоловіка до ізолятора тимчасового тримання.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області