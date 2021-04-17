На Рівненщині п’яний водій збив на смерть свого товариша

На Рівненщині під колесами легковика загинув чоловік. Наїзд стався, коли водій здавав назад. Керманич був нетверезим, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Смертельна аварія сталася близько першої години ночі у п’ятницю, 16 квітня, поблизу села Нетреба Вараського району. Троє чоловіків відпочивали на березі озера, після чого один з них наїхав автівкою на іншого, – повідомили у поліції.

“30-річний водій Volkswagen Passat на іноземній реєстрації, який проживає у селі Антонівка, здавав назад та наїхав на свого 31-річного односельця. Той помер на місці від травм. У водія алкотестер показав 2,42 проміле”, – розповіла речниця Нацполіції області Марія Юстицька.

Вона уточнила, що слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху особою, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини.

Водія легковика затримали, він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Чоловікові готують підозру. Санкція інкримінованої статті – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортом на той самий строк. // Діло