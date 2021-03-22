На Рівненщині сусід пограбував жінку та підпалив її будинок (відео)

У містечку Здолбунів на Рівненщині грабіжник скоїв жорстокий розбій на будинок 81-річної бабусі.



Посеред ночі невідомий в балаклаві проник у помешкання, де самотньо проживала літня пенсіонерка.

Власниці будинку нападник замотав руки та голову скотчем і виставив на вулицю. Перелякана жінка лише в спідньому ледь дійшла до сусідів, аби попросити про допомогу.

Тим часом грабіжник у пошуках наживи обнишпорив усі кімнати, а потім підпалив будинок. Власниця будинку через сусідські вікна бачила, як палає її хата.

Підпал був здійснений в кількох місцях — одночасно горіли дві кімнати. Будинок вигорів вщент. Всередині не лишилось майже нічого: меблі, документи та взуття перетворились на попіл.

Палієм виявився 30-річний сусід жінки, який проживає через паркан від своєї жертви. Він має судимість за зберігання наркотиків. // Надзвичайні новини