На Рівненщині автомобіль збив на смерть малолітню дитину

17 грудня, близько 18:50 до поліції надійшло повідомлення медиків, що у селі Колоденка автомобіль збив дитину.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що на вулиці Свободи водій автомобіля «Fiat Doblo», 39-річний житель Рівного, допустив наїзд на 11-річного хлопчика.

Від отриманих травм малолітній загинув на місці події.

На місці події продовжують працювати поліцейські. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 КК України.

Відділ комунікації поліції Рівненської області