На Рівненщині поліцейські припинили діяльність мережі нарколабораторій

Від виготовлення та збуту наркотиків ділки щомісяця отримували понад мільйон гривень. Організатору та двом учасникам групи повідомлено підозру, вони перебувають під вартою.

Як встановили працівники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та слідчого управління поліції в Рівненській області, організував наркобізнес 41-річний чоловік. Він налагодив функціонування трьох нарколабораторій на території м. Рівне та Рівненського району, які знаходилися у помешканнях учасників угруповання. З одного циклу виробництва отримували до 200 грамів психотропів.

Готовий «товар» збували невеликими партіями наркозалежним особам «з рук у руки». Отримані від реалізації доходи збувачі передавали організатору для подальшого розподілу. Окрім того, частину коштів використовували для підтримки «бізнесу», який приносив до 300 тис. грн прибутку в тиждень.

За результатами проведення заходів оперативники та слідчі за силової підтримки поліції особливого призначення ліквідували діяльність нарколабораторій та вилучили 400 грамів метамфетаміну, 5 кг та 60 літрів прекурсорів, понад 2 кг маріхуани, 3 кг фосфору, 13 тис. пігулок невідомого походження, 230 літрів спирту, набої різного калібру, обладнання для виготовлення психотропів, «чорнові» записи, гроші. За попередніми підрахунками, орієнтовна вартість вилученого становить 15 млн грн.

Також за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури організатору та двом учасникам групи повідомили про підозру ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави 214 тис. грн кожному.

Після проведення ряду процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення підозр іншим учасникам протиправної діяльності та додаткової кваліфікації дій підозрюваних осіб.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України