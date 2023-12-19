На Рівненщині викрили зловмисників, які ошукали пенсіонерку на 96 тис. грн.

83-річна рівнянка перебувала вдома сама, коли надійшов дзвінок нібито з лікарні з тривожною новиною: донька потрапила в ДТП — на неї скоїв наїзд нетверезий водій. Потрібні чималі кошти — 120 тисяч гривень. Розгублена господиня повідомила, що не має такої суми. У слухавці жінку заспокоїли, мовляв, решту додасть син доньчиної співробітниці. Він і приїде, аби забрати гроші.

Почувши, що травмувалася донька, пенсіонерка взялась швидко збирати усі заощадження. Жінку постійно «тримали» на зв’язку, а за деякий час на порозі помешкання рівнянки з’явився невідомий і забрав гроші. При цьому пообіцяв: перекаже їх через термінал і повернеться, аби відвезти матір у лікарню до постраждалої.

За деякий час подзвонила донька потерпілої та викликала поліцію.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний неповнолітній хмельниччанин, який у такий спосіб вирішив «підзаробити». Хлопець приїхав у Рівне, прийшов до оселі пенсіонерки та забрав 96 тисяч гривень.

Встановити його вдалось завдяки кропіткій роботі оперативників та за допомогою системи відеоспостереження «Безпечне місто». Працівники карного розшуку вилучили 88 тисяч 200 гривень з привласнених, решту «кур’єр» витратив.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за фактом шахрайства. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до шахрайських дій.

Відділ комунікації поліції Рівненської області