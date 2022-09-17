На Шепетівщині викрили шахрая, що ошукав товариша на 10 тисяч

Дізнавачі Шепетівського РУП за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили 26-річному славутчанину підозру за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство).

Як встановили правоохоронці, зловмисник скористався довірливістю чоловіка, який звернувся до нього за допомогою. Потерпілий попросив товариша зареєструвати його банківську картку в мобільному додатку для переказу коштів родичам.

Той виконав прохання, проте запам’ятав логін та пароль. Згодом, володіючи персональними даними потерпілого, провів декілька переказів з його картки. В результаті заволодів коштами у розмірі 10 тисяч гривень.

Потерпілий, виявивши відсутність чималої суми звернувся до поліції. Після ряду заходів правоохоронці встановили рух коштів та особу шахрая.

Наразі дізнавачі Шепетівського РУП скерували обвинувальний акт до суду, тож невдовзі зловмисник за свій вчинок відповість перед законом.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області