На спробі дати хабар за довідку переселенця викрито мешканця м. Первомайський

За процесуального керівництва прокурорів Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 37-річному чоловіку за фактом пропозиції надати неправомірну вигоду службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

За даними слідства, у липні 2022 року мешканець м. Первомайський звернувся до Біляївської сільської ради, щоб отримати довідку про взяття його на облік як внутрішньо переміщеної особи та в подальшому щомісячно отримувати передбачену законодавством грошову допомогу. Однак у чоловіка не було відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої ним здійснено внутрішнє переміщення. Заявнику в отриманні довідки відмовили через відсутність підстав для її видачі.

Отримавши відмову, чоловік вирішив піти іншим — незаконним — шляхом. За декілька днів він знову прийшов до заступника голови сільської ради та поклав йому на стіл 5 тис. грн, щоб усе ж таки отримати довідку переселенця.

Однак посадовець відразу повідомив правоохоронців про факт пропозиції та спроби надати йому неправомірну вигоду.

26 липня чоловіку повідомлено про підозру.

Досудове розслідування проводять слідчі відділу поліції № 1 Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура