На станції метро «Славутич» затримали чоловіка, який з ножем напав на поліцейського через зауваження про відсутність маски

Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вчинення 42-річним киянином неправомірних дій та насильства щодо працівника поліції.

Інцидент стався на платформі станції Київського метрополітену «Славутич» .

Встановлено, що чоловік зайшов на платформу станції метро без захисної маски на обличчі, у зв’язку з чим працівник поліції зробив йому зауваження.

Не бажаючи дотримуватися карантинних заходів, пасажир дістав газовий балончик та бризнув ним в обличчя працівнику поліції. Після чого розкладним ножем намагався нанести тілесні ушкодження поліцейському та пасажирам, які перебували на платформі. Щоб припинити незаконні дії правопорушника один з пасажирів здійснив попереджувальний постріл із зареєстрованого травматичного пістолета у бік колій. Після цього правопорушника вдалося затримати.

Внаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у виді хімічного опіку рогівки І-ІІ ступеня обох очей.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві

Київська міська прокуратура