На столичній Троєщині оперативники затримали грабіжника

Правоохоронці зупинили зловмисника, який саме намагався здати чужий мобільний телефон у ломбард. Затриманому повідомлено про підозру та відтепер йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про грабіж на вулиці Закревського. Для документування злочину на місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Андрій Табала, провівши комплекс оперативно — розшукових заходів упродовж доби працівники карного розшуку розшукали та затримали особу, підозрювану у вчиненні злочину:

«Правоохоронцям потерпілий розповів, що на вулиці до нього підійшов незайомець та під час бесіди вихопив з рук мобільний телефон. Після того як зловмисник втік, заявник попросив у перехожої зателефонувати до поліції та повідомити про подію. За описом поліцейські встановили особу правопорушника та поблизу ломбарду на вулиці Милославській затримали 38-річного місцевого мешканця, який саме намагався здати речовий доказ».

За даним фактом слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва