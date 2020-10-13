На столичному Хрещатику затримали банду «валютообмінних» розбійників

Зловмисники підшуковували жертв біля обмінників. Після валютної операції вони нападали на потерпілих і відбирали гроші.

Сьогодні ввечері спецоперацію із затримання фігурантів провели співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції та оперативники поліції Києва із залученням бійців КОРДу.

Під час затримання зловмисники намагалися втекти, протаранили чотири транспортні засоби та неодноразово створювали аварійну ситуацію. У результаті бійці КОРДу застосували табельну вогнепальну зброю. Внаслідок пострілів ніхто не постраждав, зловмисників затримали.

Фігурантами виявилися громадяни іншої держави, раніше судимі за майнові злочини. Їх затримання відбулося після того, як вони сьогодні на вулиці Лесі Українки відібрали сумку із грішми.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Встановлюється причетність іноземців до аналогічних злочинів на території України.

Управління комунікації Національної поліції України

Поліція Києва