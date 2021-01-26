На Сумщині 19-річний хлопець забив свою сусідку до смерті табуреткою

На Сумщині молодий хлопець до смерті забив 52-річну жінку, яка проживала з ним по сусідству, а щоб тіло не знайшли, закидав його речами.

Зникнення жінки помітили після того, як вона уже котрий день не виходила на зв’язок. Поки родичі їхали у село, до жінки вже навідався інший сусід, який і побачив наслідки лихої розправи. Тіло господині було вкрите синцями та ранами.

Працівники поліції оперативно розшукали та затримали зловмисника у місті Суми. Ним виявився друг доньки, чию матір убив хлопець.

За що ж він так жорстоко розправився із жінкою? Сам хлопець чітко так і не зміг пояснити, мовляв, зайшов у гості, слово за слово, щось не сподобалося, тоді і схопився за табурет.

За цю безглузду і жорстоку розправу парубкові світить 15 років в’язниці. // ФАКТИ