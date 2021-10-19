На Сумщині чоловік убив дружину, а потім наклав на себе руки

У Ромнах співробітники поліції з’ясовують всі обставини, при яких 70-річний місцевий житель покінчив життя самогубством через повішення та перед цим, ймовірно, вбив свою 62-річну дружину.

До чергової частини Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 51-річної жительки міста про те, що її рідна сестра не виходить на зв’язок вже добу. Тому аби перевірити чи все добре, прийшла до неї додому, де й виявила повішеним чоловіка та мертву сестру.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Під час огляду будинку правоохоронці виявили повішеним 70-річного роменчанина на своєму господарстві, а вже в будинку, на ліжку, було знайдено тіло 62-річної його дружини з численними тілесними ушкодження.

«Заявниця розповіла, що померлий чоловік неодноразово бив свою дружину та погрожував її вбити. Тому, коли її сестра перестала відповідати на телефонні дзвінки, вона прийшла перевірити як у неї справи та виявила трагічну картину», — коментує Юлія Сергієнко, заступник начальника Роменського районного відділу поліції — начальник слідчого відділу.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України та проводять подальші слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Сумської області