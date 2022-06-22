На Сумщині директора держпідприємства судитимуть за збитки майже на ₴3,7 млн.

Викрили посадовця у службовій недбалості оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області Нацполіції спільно зі слідчими обласної поліції.

Як встановили поліцейські, упродовж 2018-2019 років здійснювалася реалізація зернобобових культур за цінами, значно нижче ринкових. Внаслідок неналежно виконання посадовцем своїх службових обов’язків було завдано збитків на суму майже 3,7 млн грн.

У грудні минулого року на підставі отриманих доказів керівникові державного підприємства у сільськогосподарській сфері повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі слідчого управління обласної поліції завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні. За погодженням із Сумською обласною прокуратурою обвинувальний акт скеровано до суду.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Національна поліція України