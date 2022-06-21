На Сумщині директорка школи привласнила зарплату «мертвих душ»

Обіймаючи посаду директора, жінка вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо роботи працівників, які фактично в школі не працювали. Тим самим розтратила бюджетні кошти в сумі понад 140 000 гривень. Тепер за скоєне жінці доведеться постати перед судом.

Як встановили поліцейські під час досудового розслідування, директорка однієї із шкіл Кролевця у період з 2014 по 2021 рік зловживала службовим становищем. Остання складала, видавала, використовувала підроблені документи та вносила до табелів обліку робочого часу неправдиву інформацію. А саме щодо роботи працівників, які фактично в школі не працювали.

Своїми діями 59-річна директорка місцевої загальноосвітньої школи завдала збиток державі в сумі понад 140 000 гривень, частиною яких в подальшому заволоділа. Слідчі відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області вже задокументували 6 фактів злочинних діянь вказаної посадової особи та проводять подальше досудове розслідування.

Правоохоронці під процесуальним керівництвом Конотопської окружної прокуратури повідомили директорці про підозру у вчинені злочинів, передбачених частинами 2 та 3 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області