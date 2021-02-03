На Сумщині двох працівників поліції судитимуть за вимагання від підприємця ₴60 тис. хабаря

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно вже колишніх заступника начальника та начальника карного розшуку одного з відділень поліції області за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронці вимагали грошові кошти від підприємця, який займався лісозаготівлею та реалізацією деревини за нестворення перешкод у господарській діяльності.

Загалом співробітники поліції мали на меті отримати від підприємця кошти в сумі близько 60 тис. грн. 27 жовтня 2020 року обох поліцейських затримано під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 17,5 тис. грн.

На даний час обвинувачені вже звільнені зі служби в поліції.

Протиправну діяльність поліцейських припинено слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві, за матеріалами управління СБУ в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Прокуратура Сумської області