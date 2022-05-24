На Сумщині повідомили про підозру жінці, яка виправдовувала збройну агресію рф проти України

Слідчими Охтирського районного відділу поліції за процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури вчора повідомлено про підозру жительці с. Рябина Охтирського району, яка заперечує збройну агресію російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

На початку травня 66-річна жінка, перебуваючи в громадському місці, публічно висловлювала твердження про те, що збройний конфлікт війська противника проводять лише з владою України.

Крім того, вона заперечувала факти вбивств окупантами мирного населення та вчинення ними інших військових злочинів на території нашої держави, зокрема вогневого враження об’єктів цивільної та критичної інфраструктури. А також висловлювала твердження про те, що необхідно ще «розбиратися» хто винен у виникненні збройного конфлікту на території України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського районного відділу поліції за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

На даний час зловмисниці вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт строком до двох років або арешту на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області