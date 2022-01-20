На Сумщині припинено діяльність групи осіб, які налагодили розкрадання сировини із магістральних трубопроводів

Слідчими слідчого управління ГУНП в Сумській області спільно із співробітниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури, припинено діяльність злочинного угруповання, яке налагодило масштабне розкрадання вуглеводнів.

У ході слідства встановлено, що фігуранти кримінального провадження на території Роменщини з магістральних конденсатопроводів та нафтопроводів відкачували сировину. Викрадені вуглеводні зловмисники доставляли на нафтопереробні заводи з подальшою їх переробкою в товари підакцизної групи та реалізацією в тіньовий сектор економіки.

Вчора правоохоронці провели 13 обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, а також у нафтогазодобувному управлінні. Під час яких виявили та вилучили близько 3450 л нафтовмісної рідини, ємності для її зберігання різного об’єму (54 каністри, 14 єврокубів по 1000 л), насоси, шланги, помпи, транспортні засоби, за допомогою яких перевозилися викрадені нафтопродукти, жорсткі диски, флешнакопичувачі, пошкоджені пломби тощо.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області