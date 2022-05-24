На Сумщині затримали чоловіка, який 17 років перебував у розшуку за розбій

Зловмисника розшукували за вчинення розбійного нападу з 2005 року. Наразі правоохоронці його вже затримали та повідомили про підозру у вчиненому злочині.

Під час відпрацювання повідомлення щодо крадіжки велосипеду місцевого жителя, працівники відділення поліції № 1 (м. Кролевець) проводили ряд оперативно-розшукових заходів. У ході проведення яких, поліцейські виявили 60-річного містянина, який перебував у розшуку з 2005 року.

Вказана особа 01.04.2001 року в групі з особами, які вже відбули покарання за вчинений злочин, та чоловіком, який засуджений до довічного позбавлення волі, вчинив розбійний напад на одну з родин м. Кролевець із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров’я потерпілих.

Незважаючи на те, що злочин було вчинено в минулих роках, правопорушника буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

Слідчими під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомлено зловмиснику про підозру у вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 142 Кримінального кодексу України редакції 1960 року «Розбій» та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області