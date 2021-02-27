На Сумщині затримано податківця, який вимагав та одержав хабаря від підприємця

Працівниками Сектору власної безпеки ГУ ДФС у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури, задокументовано вимагання та одержання від фізичної особи-підприємця неправомірної вигоди у сумі тис. грн. головним державним ревізором-інспектором відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту ГУ ДФС у Сумській області за незастосування штрафних санкцій, які нібито виявлені під час фактичної перевірки.

На теперішній час співробітник затриманий, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Державна фіскальна служба України