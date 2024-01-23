На Сумщині голова правління ОСББ підозрюється у привласненні 642 тис. грн.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 19 січня 2024 року повідомлено про підозру голові правління одного з місцевих ОСББ у м. Охтирка за фактом привласнення та розтрати чужого майна.

За даними слідства, підозрювана, маючи доступ до банківських рахунків об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, де зберігались кошти мешканців для оплати житлово-комунальних послуг, не повідомивши інших членів об’єднання та діючи всупереч статуту, привласнила та використала на власний розсуд 642 тис. грн.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура