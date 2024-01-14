На Сумщині поліцейські розшукали винуватця смертельної ДТП

Водій вантажівки «MAN» допустив наїзд на пішохода та поїхав з місця пригоди. Завдяки оперативним діям правоохоронців, проведеній аналітичній роботі та перегляду камер відеоспостереження, вдалось встановити причетність керманича до злочину.

Як встановили правоохоронці, дорожньо-транспортна пригода сталась ввечері, 10 січня, на виїзді з смт Липова Долина, Роменського району. Внаслідок отриманих травм 32-річний пішохід загинув на місці події. Ані транспортного засобу, ані водія на місці автопригоди не було.

Поліцейські негайно розпочали проведення оперативно-розшукових заходів. Використовуючи аналітичні можливості відділу кримінального аналізу, за допомогою камер відеоспостереження, розміщених Липоводолинською громадою, було встановлено вантажівку причетну до ДТП.

На розшук транспорту та його водія було орієнтовано весь особовий склад поліції, відповідні орієнтування були направлені усім патрулям та блок постам суміжних районів та областей. Через деякий час працівники сектору реагування патрульної поліції знайшли та зупинили автомобіль та його 51-річного водія у Конотопському районі.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами ” та вже повідомили водію вантажівки про підозру у скоєному. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області