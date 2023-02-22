На Сумщині повідомлено про підозру членам організованої групи шахраїв

Слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління за оперативного супроводження співробітників Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в Сумській області за співпрацею з Департаментом безпеки «Ощадбанку» під процесуальним керівництвом прокуратури викрили організовану групу у вчиненні шахрайських дій.

За даними слідства, зловмисники створювали фіктивні оголошення щодо продажу генераторів, котлів та інших товарів, яких насправді не мали. Отримавши аванс або повну вартість товару, переставали відповідати на повідомлення. Серед ошуканих як цивільні громадяни, так і військовослужбовці.

Співробітникам поліції вдалося встановити та затримати зловмисників на території Чернігівської області. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили ряд речових доказів: гроші, банківські картки, мобільні телефони та наркотичні речовини.

Поліцейські вже довели причетність фігурантів до 37 шахрайств.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили про підозри учасникам організованої групи за ч. 3, 4 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України.

Крім того, організатору ще й повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області