На Сумщині прикордонник отримав $4000 хабаря від підлеглого… поштою

Операцію проводили співробітники підрозділу забезпечення внутрішньої та власної безпеки ДПСУ у взаємодії з ДБР та СБУ.

Затриманий – начальник одного із прикордонних підрозділів. За сприяння у переведенні до іншого прикордонного загону він вимагав у підлеглого $4000. Змінити місце служби військовослужбовець мав намір через тяжку хворобу дружини й необхідність бути ближче до родини. Керівник погодився допомогти, проте чітко дав зрозуміти, що «дякую» буде замало.

Хабарник діяв обережно: гроші йому надсилали двома частинами поштою, а отримували їх «довірені особи». Втім, схема не спрацювала. Посадовцю повідомлено про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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