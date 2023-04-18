На Сумщині за підозрою в пограбуванні пенсіонерки затримано двох жінок
За процесуального керівництва Ямпільського відділу Шосткинської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом жінкам, які пограбували пенсіонерку.
Мова йде про подію, що сталась 12 квітня 2023 року в м. Дружба Шосткинського району Сумської області. У вечірній час дві жінки прийшли до будинку самотньої 68-річної жінки. Одна з них через віконний отвір залізла в будинок, відчинила іншій двері, після чого вони разом зайшли в кімнату, де відпочивала пенсіонерка. Нападниці почали наносити жінці удари, вимагаючи кошти. Налякана пенсіонерка віддала все, що в неї було, а це 550 грн. Забравши готівку, нападниці втекли.
Співробітники поліції оперативно затримали обох жінок. Одній із них 48 років, а іншій – 34 роки. У поле зору правоохоронців затримані попадають не вперше. На даний час їм вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
Досудове розслідування здійснюється слідчими Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.Tweet